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Saat 10:20 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde Yüksel AKIN (E-49), yönetimindeki PH 949 plakalı kum yüklü kamyon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrederken, gidişine göre sağında bulunan taş ocağına dönüşe geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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