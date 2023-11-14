Yapılan etkinlikte diyabetle ilgili genel bilgilerin yanında, insülin kullanımı ve diyabetik ayak bakımı ile ilgili bilgiler verildi ve broşürler dağıtıldı. Yapılan etkinlikte Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova, Dr. Özlem Latif Erdoğmuş, Dr. Pembe Okaygün, eğitim destek hemşiresi Rasiha Güler ve enfeksiyon kontrol hemşiresi Süheyla Bölükbaşı yer aldı.

Ayrıca, Aralık ayının ilk haftası itibariyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde diyabet farkındalık eğitimleri başlayacaktır. Yapılacak eğitimler için hala hazırda 10 hastaya randevu verildi. Diyabet eğitimleri rutin aralıklarla önümüzdeki süreçte de devam edecek.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi bünyesindeki eğitimler Dahiliye Uzmanları Dr. Özlem Latif Erdoğmuş, Dr. Pembe Okaygün ve eğitim destek hemşiresi Rasiha Güler tarafından verilece.