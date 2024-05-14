Sonuçlanan ihale ile ilgili 10 Mayıs Cuma günü saat 10:30’da, Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda protokol imza töreni gerçekleşti.

Düzenlenen törende Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi protokole imza attı.

Girne Jasmine Court Hotel ve Yeni Girne Hastanesi arasında gerçekleştirilecek olan ‘Girne Karaoğlanoğlu I. Etap Batı Kanalizasyon Projesi İhalesi’ kapsamında, bin 534 metre uzunluğunda kanalizasyon alt yapısı hayat bulacak. Yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması beklenen projenin 7.000.000 TL’lik kısmının TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından, 7.188.066 TL + KDV kısmının ise Girne Belediyesi öz kaynaklarından karşılanacağı kaydedildi.