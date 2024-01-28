Bu akşam saat 18.20 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç ters takla atarak yoldan çıktı

Kazada herhangi bir yaralı olmadı. Edinilen bilgiye göre, Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olan bir araç, arkasından gelen bir aracın çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla atarak yoldan çıktı.

Kazada araçta bulunan kimse yaralanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : Haber Kıbrıs