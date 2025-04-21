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Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kazada, çarpışmanın ilk etkisine maruz kalan LV 854 plakalı aracın sürücüsü Filiz Bilkay ile RL 260 plakalı araç sürücüsü Muhammed Abul Basarmiya yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle NR 809 plakalı araç ileriye savrularak, trafiğin yavaşlaması nedeniyle duran Muhammed Abul Basarmiya’nın (30) kullandığı RL 260 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Bu aracın da savrulmasıyla, önünde seyreden Behiye Mişon’un (30) kullandığı SZ 788 plakalı araca arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Kazaya ilişkin elde edilen bilgilere göre, Filiz Bilkay (51), yönetimindeki LV 854 plakalı araçla Girne istikametinden Lefkoşa yönüne doğru sol şeritte seyir halindeyken, önünde aynı istikamete doğru gitmekte olan Yıldız Avcı Uslu’nun (50) kullandığı NR 809 plakalı araca arkadan çarptı.

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