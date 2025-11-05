Bunlar da ilginizi çekebilir

05 Kasım 2025 saat 05.00’te Girne Mustafa Çağatay Caddesi’nde E.Ş'nin (39) yönetimindeki ZZM 499 plakalı araç, sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu trafik levhasına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. E.Ş, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği gerekçesiyle tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04 Kasım 2025 saat 11.00’de Girne-Lefkoşa Anayolu Boğazköy kavşağında meydana gelen kazada,M.A’nın (42) kullandığı UZ 709 plakalı motosiklet, arıza nedeniyle yolun solunda duran O.İ'ye (76) ait JK 235 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.A ile yolcu A.A (42) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Soruşturma sürüyor.

