Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.04.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında, Hüseyin DEYNEKLİ (E-18) yönetimindeki KK 900 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meğilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkmış ve çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hüseyin DEYNEKLİ ve araçta yolcu olarak bulunan Seher ERGİN(K-15), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.