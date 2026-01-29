Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

Öte yandan dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, N.E. tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, N.E.’nin (E-35) 24 Aralık 2025’te muhaceret işlemi yaptırmadan Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye izinsiz giriş yaptığı tespit edildi.

Eski Eşe Mesaj ve Aramalar Tutuklama Getirdi

