Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

18.12.2023 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Önder Ramadan GÜNEY (E-64)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Kalp krizinden hayatını kaybetti

19.12.2023 tarihinde, Dilekkaya köyündeki bir ikametgahta bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Arafa GÖKTAŞ (E-47)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

