İşte polisin açıklaması: “İnternet ve Sosyal Medya üzerinden yayın yapan bazı basın organlarında, Girne Boğaz Bölgesinde bulunan bir sitede yaşamakta olan yabancı uyruklu bir kadının, iki buçuk aylık bebeğini çöp konteynerine attığı, kadının polis tarafından yakalandığı ve söz konusu bebeğin de Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından koruma altına alındığı yönünde gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır. Çöpe bebek atılmış olabileceği yönünde bilginin polise gelmesi üzerine, söz konusu olay yeri polis tarafından derhal ziyaret edilmiş ve konu hassasiyetle soruşturularak gerekli çevre şahadetine başvurulmasının yanı sıra, sitede bulunan çöp konteynerleri de boşaltılarak gerekli aramalar yapılmış ve böyle bir olguya rastlanmamıştır. Yürütülen ileri soruşturmada bebeğini çöpe atmış olabileceği iddia edilen yabancı uyruklu kadın, kalmakta olduğu ikametgahında polis tarafından bizzat tespit edilerek bebeği ile birlikte sağlıklı bir şekilde görülmüştür. Bahse konu haberin içeriği tamamen asılsız olup, basın organlarının yetkililerden araştırmadan, kulaktan dolma bilgilerle haber yapmamaları gerektiğini hatırlatırız.”