Polisin söz konusu hırsızlık olayları ile ilgili açıklamaları şöyle:

27.11.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir büfenin penceresi açılarak içeriye giriş sağlandıktan sonra, büfe içerisinden muhtelif markalardaki toplam 34 adet puro çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.C.E.(E), S.G.(E) ve V.C.Ç.(E) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Evde ne bulduysa çaldı

24-25.11.2023 tarihleri arasında, Edremit’te bulunan bir ikametgahın balkon penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, oturma ve yatak odasındaki dolapta muhafaza edilen toplam 31,500 ABD Doları, 150 Stg ile 1000 TL nakit para, kol saati ve muhtelif ziynet eşyaları çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.A.G.(K-40) ve S.P.(E-25) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

