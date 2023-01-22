Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında, şüpheli hareketleri sonucu O.P.O.’nun (E-25) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. O.P.O. tutuklandı.

-Girne’de uyuşturucu madde ve bıçak tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

Girne’de dün saat 22.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yapılan Asayiş ve Trafik Operasyonu kapsamında polis tarafından kontrol maksatlı durdurulan A.Y.’nin (E-34) kullanımındaki, F.Ç.’nin (E-26) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada, tasarruflarında yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, öğütücü, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve bir adet bıçak bulunarak, emare olarak alındı. A.Y. ve F.Ç. tutuklandı.