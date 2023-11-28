Polisin söz konusu olaylarla ilgili açıklaması şöyle:

27.11.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından E.W.(E-28), P.C.O.(E-25) ve H.L.M.J.(K-24)’nin birlikte bulundukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 152 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4700TL, 65 Stg, 65 Euro ve 5 ABD Doları nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Şüpheli hareketleri ele verdi

27.11.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da, İ.Y.(E-23)’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

