Polisin söz konusu olaylarla ilgili açıklaması şöyle:

20.03.2024 tarihinde, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Ekipler tarafından M.Y.(E-25) ve E.A.(E-20)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, toplam 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.D.(E-36) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Evinde bulundu

20.03.2024 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından E.Y.(E-42)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 35 gram ağırlığında toplam 17 adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.