Lefkoşa’da meydana gelen sahtekârlıkla para temini suçundan tutuklanan A.M.M. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan olguları aktardı. Polis, 19 Aralık 2025 tarihinde taksici M.D.’yi WhatsApp’tan arayan yabancı uyruklu bir şahsın Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden Girne’ye gideceğini söyleyerek taksi talep ettiğini belirtti. Polis, M.D.’nin sanayiye gittiğinde zanlının Girne’ye gitmekten vazgeçtiğini ancak bir arkadaşının oraya gideceğini söylediğini aktardı.

Polis, şahsın taksiciye Girne’ye götüreceği arkadaşının yabancı olduğunu, üzerinde TL bulunmadığını ve 200 sterlin vereceğini söylediğini ifade etti. Zanlının, taksiciden 6 bin TL’yi kendi hesabına göndermesini, arkadaşının 200 sterlin vermesi durumunda ise para üstü vermemesini istediğini belirten polis, taksici M.D.’nin söz konusu şahsın hesabına 6 bin TL gönderdiğini ve ardından yolcuyu alarak Girne’ye götürdüğünü kaydetti.

Polis, Girne’ye götürülen şahsın 200 sterlin verdikten sonra para üstünü istediğini, diğer şahsa gönderilen 6 bin TL’den haberi olmadığını söylediğini açıkladı. Polis, taksicinin yolcunun para üstünü verdikten sonra hesabına 6 bin TL gönderdiği şahsı aradığını ancak ulaşamadığını, dolandırıldığını anlayınca şikâyetçi olduğunu kaydetti.

Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonucu 6 bin TL’nin gönderildiği banka hesabının mahkeme huzurundaki zanlıya ait olduğunun tespit edildiğini ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini söyledi. Zanlının 4 Mart’ta tutuklandığını, iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 10 gün süre alındığını belirten polis, banka hesapları ile cep telefonunun incelendiğini ve paranın zanlının hesabına yatırıldığının teyit edildiğini aktardı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, öğrenci olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 200 bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftada iki gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.