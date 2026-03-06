Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ahmet Sinanoğlu olguları aktardı. Polis, 19 Aralık 2025 tarihinde taksici M.D.’yi WhatsApp üzerinden arayan yabancı uyruklu bir şahsın Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden Girne’ye gitmek istediğini söyleyerek taksi talep ettiğini belirtti.

Polis, M.D.’nin sanayiye gittiğinde şahsın Girne’ye gitmekten vazgeçtiğini ancak bir arkadaşının oraya gideceğini söylediğini aktardı. Polis, şahsın taksiciye Girne’ye götüreceği arkadaşının yabancı olduğunu, üzerinde TL bulunmadığını ve 200 sterlin vereceğini söylediğini kaydetti.

Polis, söz konusu şahsın taksiciden 6 bin TL parayı hesabına göndermesini, arkadaşının 200 sterlin vermesi halinde ise para üstü vermemesini istediğini ifade etti. Polis, taksici M.D.’nin şahsın hesabına 6 bin TL gönderdiğini, daha sonra arkadaşını alarak Girne’ye bıraktığını açıkladı.

Polis, Girne’ye götürülen şahsın 200 sterlin verdikten sonra para üstünü istediğini, diğer şahsa gönderilen 6 bin TL’den haberi olmadığını söylediğini aktardı. Polis, taksicinin yolcunun para üstünü verdikten sonra hesabına 6 bin TL gönderdiği şahsı aradığını ancak ulaşamadığını, dolandırıldığını anlayınca şikâyetçi olduğunu kaydetti.

Polis, başlatılan soruşturma sonucu 6 bin TL’nin gönderildiği banka hesabının mahkemede bulunan zanlı A.M.M.’ye ait olduğunun tespit edildiğini ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini söyledi. Polis, zanlının 4 Mart’ta tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonu ile banka hesabının inceleneceğini ifade ederek ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.