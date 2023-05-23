Uzun'un ölümü ile ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

19.05.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada, ayağının kaldırıma takılması sonucu düşerek başını kaldırıma çarpıp ağır şekilde yaralan Tacim UZUN (E-84), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Adı edilen, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm mühalelere rağmen kurtarılamayarak 22.05.2023 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.