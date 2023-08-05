Polis Basın Subaylığı’nda yapılan açıklamaya göre, 04 Ağustos 2023 tarihinde saat 06.00 sıralarında, Girne’de, 28 yaşındaki O.H., 26 yaşındaki M.M.R. ve 22 yaşındaki N.B.’nin bir taraf olup, aralarındaki alacak verecek meselesini konuşacakları gerekçesiyle, 25 yaşındaki M.R.’yi kalmakta olduğu ikametgahtan rızası dışında başka bir ikametgaha zorla kaçırıp alıkoyduktan sonra, ciddi şekilde darp edip çalmak niyetiyle tehditle para istedikleri tespit edildiği açıklandı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.