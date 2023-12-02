Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde pazartesi günü itibarı ile ağır vasıtalar konusunda düzenleme yapılıyor.

Yapılacak düzenlemeye göre Doğu – Batı istikameti seyir şeridi, 16:30 – 19:00 saatleri arasında ağır vasıtalara (kamyon, tır, iş makinesi vb.) kapatılıyor.

Töre, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı Töre, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık itibarı ile belirtilen saatlerde ağır vasıta sürücülerinin, Semih Sancar Caddesi Doğu – Batı istikametini kullanmalarının yasak olacağına yer verilirken; yasaya uymayan sürücülerin 18 bin 103 TL ve 15 ceza puanıceza alacakları kaydedildi.