Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde pazartesi günü itibarı ile ağır vasıtalar konusunda düzenleme yapılıyor.

Yapılacak düzenlemeye göre Doğu – Batı istikameti seyir şeridi, 16:30 – 19:00 saatleri arasında ağır vasıtalara (kamyon, tır, iş makinesi vb.) kapatılıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık itibarı ile belirtilen saatlerde ağır vasıta sürücülerinin, Semih Sancar Caddesi Doğu – Batı istikametini kullanmalarının yasak olacağına yer verilirken; yasaya uymayan sürücülerin 18 bin 103 TL ve 15 ceza puanıceza alacakları kaydedildi.