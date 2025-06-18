Girne’de bir apartman dairesinde meydana gelen tartışma, ciddi bir darp olayına dönüştü. İddiaya göre, anneleriyle görüşmemeleri konusunda uyardığı gerekçesiyle çıkan tartışmada, T.T. (23) ve U.T. (35), B.A.K.’yi (20) ciddi şekilde darp etti. Olayda B.A.K.’nin köprücük kemiği kırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında yaşandı. Polis açıklamasına göre, T.T. ve U.T. adlı şahıslar, B.A.K.’nin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Darp sonucu B.A.K.’nin köprücük kemiği kırıldı.

Olayın ardından T.T. polis tarafından tutuklanırken, U.T.’nin ise arandığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.