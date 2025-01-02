Girne’de 1 Ocak 2025 tarihinde, kamuya açık bir alanda alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları tespit edilen D.R. (29) ve M.S. (33) adlı iki kişi, yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiler. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek polise bildirildi. Yapılan ihbarın ardından, her iki şahıs suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tutuklanan şahısların, makul bir mazeretleri olmaksızın bu şekilde davranarak kamu düzenini bozdukları bildirildi. Soruşturma devam ediyor.