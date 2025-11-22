Bunlar da ilginizi çekebilir

Sürücü H.A, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Kazada araç sürücüsü H.A ile yolcu S.S (41) yaralandı. Her iki kişi de Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

H.A'nın (34) yönetimindeki HA 10 YKU plakalı araç, 148 miligram alkollü içki tesiri altında seyir hâlindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı ve kaldırımdaki taş duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak sol şeritte tavanı üzerinde durdu.

