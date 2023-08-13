Girne Turizm Limanında, bir geminin yolcu salonu içerisinde bulunan Karpaz’da sakin Hasan Kalay (E-68) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Girne Turizm Limanında, bir geminin yolcu salonu içerisinde bulunan Karpaz’da sakin Hasan Kalay (E-68) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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