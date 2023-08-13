Girne Turizm Limanında, bir geminin yolcu salonu içerisinde bulunan Karpaz’da sakin Hasan Kalay (E-68) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.