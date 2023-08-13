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Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak

Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak

Girne Turizm Limanında, bir geminin yolcu salonu içerisinde bulunan Karpaz’da sakin Hasan Kalay (E-68) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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