Araçlar içerisinde muhafaza edilen muhtelif kıyafetler ile toplam 34 bin 495 TL, 150 Sterlin nakit para ve 61 bin 885 TL meblağlı çek yaprağının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen E.K. (E-34) tespit edilerek tutuklanmıştı.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, E.K.’nin 24 Kasım 2025 tarihinde yine Girne’de park halinde bulunan başka bir araçtan muhtelif evraklar, bir sırt çantası, GoPro kamera ve bluetoothlu intercom cihazını da alarak çaldığı tespit edildi.

Bahse konu zanlının tutukluluk halinin sürdüğü belirtilirken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.