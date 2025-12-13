Denetimler kapsamında toplam 2 bin 408 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 374 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sırasında 30 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün ise tutuklandığı bildirildi.

Polis açıklamasına göre rapor edilen trafik suçları şu şekilde sıralandı: 186 sürücünün yasal hız sınırının üzerinde araç kullandığı, 22 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 4 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca 6 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 5 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 12 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı belirlendi.

Denetimlerde 3 sürücünün muayenesiz araç kullandığı, 12 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araçla trafiğe çıktığı, 1 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı, 9 sürücünün elektrikli scooter kullanım kurallarına uymadığı kaydedildi. Bunun yanı sıra 4 sürücünün trafik ışıklarına, 13 sürücünün ise trafik levha ve işaretlerine uymadığı tespit edildi.

Ayrıca 1 sürücünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 1 sürücünün susturucusuz egzozlu araç kullandığı, 1 sürücünün aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yaptırdığı, 1 sürücünün ise polisin “dur” talimatına uymadığı bildirildi. Geriye kalan 93 sürücünün ise diğer trafik suçlarından rapor edildiği açıklandı.