Bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri, bayramın ikinci gününde de sahadaydı.

Gerçekleştirilen kontrollerde, 4 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücüler hakkında yasal işlem başlatılırken, polis yetkilileri sürücülere bayram boyunca kurallara uyma çağrısında bulundu.

Yetkililer, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.