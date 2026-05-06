Ulusal Birlik Partisi (UBP), Girne İlçe Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’nı Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirdi.

Geniş katılımla yapılan toplantıda parti teşkilatları bir araya gelirken, yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası görüşüldü.

Açıklamada, Üstel’in ortaya koyduğu liderlik, istikrar ve hizmet vizyonu doğrultusunda Girne teşkilatının sahadaki gücünün daha da artırılması konusunda mutabakat sağlandığı belirtildi.

UBP açıklamasında, “Birlikte istişare ediyor, birlikte güçleniyor, birlikte yürüyoruz” ifadelerine yer verildi.