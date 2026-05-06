Meclisten geçen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’na ilişkin konuşan Öztürkler, yalnızca bir madde üzerinde tartışma yaşandığını ve bunun sonucunun hep birlikte görüleceğini belirtti.

Meclis aşamasının tamamlandığını, komiteden de oy birliğiyle geçtiğini hatırlatan Öztürkler, bundan sonraki sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini, farklı bir durum ortaya çıkarsa yeniden değerlendirme yapılabileceğini söyledi.

Öztürkler, Türkiye’nin Kıbrıs meselesinde tek sesli ve kararlı tutumunun KKTC için en büyük güvence olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları, Bahçeli’nin TBMM’deki çıkışları ve devlet kurumlarının ortak söylemleriyle Ankara’nın tavizsiz çizgisinin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Öztürkler, Türkiye’nin Kıbrıs’ı “Milli Dava” olarak tanımlamasının bu kararlılığın en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

Öztürkler, Barış Harekâtı öncesinde verilen lojistik ve siyasi desteğin, sonrasında gerçekleştirilen askeri müdahale ile adaya huzur getirdiğini hatırlattı.

Öztürkler, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki kararlılığının bugün de sürdüğünü belirtti.

Öztürkler, ekonomik, askeri ve savunma alanlarında devam eden bu tutumun KKTC için kritik önemde olduğunu vurguladı.

“Türkiye’nin sağladığı destek yalnızca askeri caydırıcılık değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve uluslararası görünürlük açısından da büyük bir rol oynuyor” diyen Öztürkler, halkın bu desteği bir güvence olarak gördüğünü ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum lider Hristolidis’in savunma sanayisini büyütme ve caydırıcı gücü artırma yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi.

Öztürkler, bu yaklaşımın güvenliği artırmaktan çok yeni bir silahlanma yarışını tetiklediğini söyledi.

“Bu tür açıklamalar barış ve istikrarı tehdit ediyor, çözüm sürecini zorlaştırıyor” ifadelerini kullanan Öztürkler, Rum tarafının politikalarının adada gerilimi yükselttiğini vurguladı.

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis’in gelecekte yalnız kalacağını ifade ederek, kaynakların silahlanmaya değil, halkın refahına yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Milli gelirini Fransa’nın kontrolüne bırakan Hristodulidis yönetiminin, geçtiğimiz yıl yaşanan yangın felaketinde düştüğü aciz durumu hatırlattı.

Fransa, İsrail, Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’de geliştirdiği işbirliğini de değerlendiren Öztürkler, bu ittifakların bölgeyi barış havzası olmaktan uzaklaştırdığını belirtti.

KKTC’nin “iki devletli çözüm” vurgusunun yaşanan gerçekliğin bir yansıması olduğunu söyleyen Öztürkler, Rum tarafının BM masasında kendisini adanın tek sahibi gibi konumlandırdığını ifade etti.

Türkiye’nin kararlı desteğiyle KKTC’nin bu yaklaşımının güçlendiğini vurgulayan Öztürkler, “Ankara’nın ‘Kıbrıs milli dava’ söylemi, halkımızın güvenliği ve geleceği için en sağlam teminat. Rum tarafının tek yanlı iddiaları karşısında KKTC kendi devletine sahip çıkıyor ve Türkiye’nin desteğiyle uluslararası alanda haklı mücadelesini sürdürüyor” dedi.