-ÖZEL HABER-

Körfez’de yaşanan savaşın etkileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm sektöründe her geçen gün daha fazla hissediliyor.

Gündem Kıbrıs’a konuşan seyahat acenteleri ve sektör temsilcileri, artan iptaller, düşen rezervasyonlar ve yükselen uçuş maliyetleri nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya olunduğunu belirtiyor. Özellikle Orta Doğu ve Asya destinasyonlarında iptaller yoğunlaşırken, Avrupa’ya yönelim artsa da yüksek fiyatlar talebi sınırlıyor.

Sektör temsilcileri, belirsizliğin sürdüğünü ve acil önlemler alınmaması halinde turizmin daha büyük kayıplar yaşayacağını vurguluyor. Yetkililerin yetersiz kaldığı eleştirileri de giderek yükseliyor.

Akançay: Belirsizlik turizm hareketliliğini doğrudan etkiliyor

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Oğuz Akançay, Körfez’de yaşanan savaşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm sektörünü olumsuz etkilediğini açıkladı. Akançay, son dönemde rezervasyonlarda ciddi iptaller yaşandığını ve otel doluluk oranlarında belirgin düşüşler görüldüğünü söyledi.

Savaşın nasıl ve ne zaman sona ereceğine dair bir öngörü bulunmadığını belirten Akançay, bu belirsizliğin turizm hareketliliğini doğrudan etkilediğini ifade etti. Özellikle petrol fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükselttiğini vurgulayan Akançay, taşımacılık giderlerinin ve uçuş maliyetlerinin de ciddi şekilde arttığını dile getirdi.

“KKTC’nin güvenli olduğunu anlatmamız gerekiyor”

Akançay, KKTC’nin güvenli bir destinasyon olduğunu dış tur operatörlerine anlatmaya çalıştıklarını belirterek, “KKTC en güvenilir adalardan biridir, savaşın herhangi bir olumsuzluğunu doğrudan yaşamadık. Ancak küresel etkiler nedeniyle sektör zarar görüyor” dedi.

Turizmin ülke için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Akançay, sektörün korunması için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda turizm paydaşlarının yer aldığı bir kriz komitesinin kurulmasının şart olduğunu belirten Akançay, iktidar ve muhalefetin turizmi ortak bir devlet politikası haline getirmesi gerektiğini ifade etti.

“Turizm Bakanlığı çalışma başlattı ancak yeterli değil”

Turizm Bakanlığı’nın bazı çalışmalar başlattığını ancak bunların yeterli olmadığını söyleyen Akançay, daha kapsamlı ve etkili adımlar atılması gerektiğini belirtti. Önümüzdeki süreçte hangi önlemlerin alınacağının yakından takip edileceğini de sözlerine ekledi.

Tolun: 2026 Yılı turizm açısından berbat geçecek

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tolun da, Körfez’de yaşanan savaşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm sektörünü derinden sarstığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tolun, 2026 yılının turizm açısından “berbat” geçeceğini, 2027 yılında da toparlanmanın mümkün görünmediğini söyledi.

“Yetkililer çok ilgisiz…”

Bu olumsuz tablonun en büyük nedenlerinden birinin yetkililerin ilgisizliği olduğunu savunan Tolun, sektörün geçmişte de büyük krizler yaşadığını hatırlattı. 2019’daki pandemi ve 1990’daki Körfez krizi gibi dönemlerde de turizmin etkilendiğini belirten Tolun, mevcut durumun pandemiden bile daha kötü olduğunu ifade etti. Pandemi döneminde tüm dünyanın kapanması nedeniyle etkilerin eşit hissedildiğini ancak şu an savaşın coğrafi yakınlığı nedeniyle KKTC’nin çok daha ağır etkilendiğini dile getirdi.

Pandemi döneminde hükümetin zayıf olmasına rağmen İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar’da bulunan kaynaklarla turizm sektörüne destek sağlandığını hatırlatan Tolun, bugün ise hiçbir destek verilmediğini savundu. “Ne arayan var ne soran” diyen Tolun, yetkilileri “deve kuşu gibi başlarını kuma gömmekle” eleştirdi. Herhangi bir teşvik, destek ya da sektörle istişare olmadığını vurguladı.

“Yangının içindeyiz…”

Geçmişte sektör temsilcilerinin Lefkoşa’da hükümet yetkilileriyle toplantılar yaparak çözüm aradığını belirten Tolun, bugün böyle bir iletişimin dahi kurulmadığını söyledi. Turizm Bakanı’nın müzelerin özelleştirilmesi yönündeki açıklamalarını eleştiren Tolun, sektörün şu an acil ihtiyaçlarının çok farklı olduğunu ifade ederek “Yangının içindeyiz, turizm bakanlığı ise yangından mal kaçırıyor” dedi.

“Reklam ve tanıtım eksikliğimiz var”

Reklam ve tanıtım eksikliğine de dikkat çeken Tolun, yurt dışında yeterli tanıtım yapılmadığını, “Ada Kıbrıs” projesinin sektöre fayda sağlamadığını söyledi. Ana pazarın Türkiye olduğunu ancak Türkiye’de bile yeterli reklam yapılmadığını belirten Tolun, İngiliz ve Alman pazarlarının tamamen kaybedildiğini ifade etti. “Çalışma yok” diyen Tolun, Turizm Bakanı’nın “Türkiye bize yeter” yaklaşımını da eleştirdi.

“Güney Kıbrıs ciddi önlemler alıyor, biz adım dahi atmıyoruz”

KKTC’nin Yunan adalarından daha ucuz olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Tolun, Güney Kıbrıs’ın kriz karşısında ciddi önlemler aldığını söyledi. Güney Kıbrıs’ta çalışanlara teşvik verildiğini, borçların ertelendiğini ve yoğun reklam kampanyaları yürütüldüğünü belirten Tolun, KKTC’de ise hiçbir adım atılmadığını ifade etti.

“Turizmde dibe vurduk”

Turizmin hükümetin önceliği olmadığını savunan Tolun, siyasi gündemin erken seçim ve iktidar hesaplarına odaklandığını ileri sürdü. “Turizmde dibe vurduk, sıfıra indik” diyen Tolun, sektörün içinde bulunduğu durumu bu sözlerle özetledi.

Bayram döneminde bile otel doluluk oranlarının çok düşük kaldığını belirten Tolun, casinolu otellerde doluluk oranının yüzde 20 civarında, küçük otellerde ise yüzde 5 seviyelerinde olduğunu açıkladı. Sektörün kendi imkanlarıyla reklam yapmaya çalıştığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

“Uçak bilet fiyatları acilen düşürülmeli”

Önümüzdeki Kurban Bayramı ve yaz sezonu için de umutlu olmadıklarını belirten Tolun, uçak bilet fiyatlarının acilen düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Tavan ve taban fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Tolun, bu konuda da herhangi bir adım atılmadığını ifade etti.

Sektör temsilcileriyle bugüne kadar hiçbir görüşme yapılmadığını belirten Tolun, şu an ayakta kalabilen tek işletmelerin casinolu oteller olduğunu, onların da kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Seyahat Acenteleri ne dedi? Barkınay: Çok iptalle karşılaştık

Neşeli Turizm Direktörü Mehmet Barkınay, savaşın özellikle Orta Doğu ve Asya uçuşlarını ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Dubai ve Katar hava sahalarının kapanmasının büyük sorun yarattığını ifade eden Barkınay, bu bölgelere yapılan tüm rezervasyonların iptal edilmek zorunda kaldığını söyledi. Bali, Tayland ve Japonya gibi destinasyonlara yönelik biletlerin de iptal edildiğini belirten Barkınay, tüm müşterilere iade yapıldığını dile getirdi.

Barkınay, yolcuların alternatif destinasyonlara yöneldiğini ancak genel anlamda sıkıntının büyük olduğunu vurguladı. Özellikle Türk Hava Yolları (THY) bilet fiyatlarındaki ciddi artışın talebi olumsuz etkilediğini ifade eden Barkınay, Avrupa destinasyonlarına olan ilginin arttığını söyledi. Amsterdam, İtalya ve İspanya’nın şu an en çok tercih edilen bölgeler arasında yer aldığını belirtti.

“Uçak bilet fiyatları çok yüksek”

Uçak bileti fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Barkınay, normalde 50 bin TL civarında olan uzak doğu biletlerinin 90-100 bin TL seviyelerine çıktığını söyledi. Savaşın kısa sürede sona ermesi ve fiyatların dengelenmesi temennisinde bulundu.

Kubilay: Uçak bilet fiyatları sektörü zorluyor

Sayar Turizm Turlar Sorumlusu Özlem Kubilay ise ağırlıklı olarak Türkiye ve Avrupa destinasyonlarında faaliyet gösterdiklerini belirterek, Dubai gibi Orta Doğu odaklı çalışmadıkları için bu süreçten doğrudan etkilenmediklerini ifade etti. Kubilay, bu nedenle iptal yaşamadıklarını ve operasyonlarının normal seyrinde devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz bayram döneminde de iyi bir performans sergilediklerini belirten Kubilay, mevcut dönemde de ciddi bir sorun yaşamadıklarını dile getirdi. Ancak insanların psikolojik olarak savaştan etkilendiğini vurgulayan Kubilay, uçak bileti fiyatlarının özellikle bayram dönemlerinde çok yükseldiğini ifade etti. İstanbul uçuşlarının 13 bin TL seviyelerine çıktığını belirterek bu durumun sektörde zorluk yarattığını söyledi.

Cebeci: Rezervasyon sayılarımızda ciddi düşüşler var

Arima Turizm Direktörü Meliha Cebeci ise doğrudan iptallerin çok fazla olmadığını ancak rezervasyon sayılarında ciddi düşüş yaşandığını belirtti. Turların gerçekleştirildiğini ancak katılımın önemli ölçüde azaldığını ifade eden Cebeci, genel talepte belirgin bir gerileme olduğunu söyledi.

Bayram döneminde dolulukta büyük bir düşüş yaşanmadığını ancak genel tabloda gerilemenin hissedildiğini dile getiren Cebeci, uçak bileti fiyatlarının yüksekliğinin en önemli sorunlardan biri olduğunu vurguladı. Vatandaşların şimdiden Eylül-Ekim ayları için rezervasyon yapmaya başladığını ancak fiyatların o dönem için bile yüksek olduğunu belirtti. Cebeci, sektörün önünü göremediğini ve belirsizliğin hakim olduğunu sözlerine ekledi.