Kazayla ilgili polis şu açıklamayı yaptı:

23.03.2025 tarihinde, saat 11.40 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, İrem GÜNGÖR (K-26) yönetimindeki RN 019 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağa

meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Naci AKDENİZ (E-44) yönetimindeki VL 224 plakalı salon aracın önünü

tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan VL 224 plakalı araç sürücüsü Naci

Akdeniz kaldırıldığı Dr.Suat Günsel Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınırken aynı araçta yolcu olarak bulunan Dilek KUZHAN (K-32), RN 019 plakalı araç sürücüsü İrem GÜNGÖR ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Bekir KAYA (E-23) ve Veysel TAN (E-23) Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.