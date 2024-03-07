Polis bültenine göre, "katle teşebbüs" olayı dün gece 22.00 sıralarında Girne’de Sait Arif Terzioğlu Sokak’ta meydana geldi. Trafik kontrolü yapan polis ekipleri, daha önceki sürat kontrolünde durmayarak kontrol noktasından ayrıldığı gerekçesiyle aranan D.C.S.’nin (E-29) kullanımındaki FS 170 plakalı aracı tespit ederek durdurmak istedi. D.C.S. Polisin “dur” emrine uymayıp, aracını kasten Polisin üzerine sürmesi sonucu, polis memurunun sürüklenerek yol kenarına düşüp yaralanmasına sebep oldu..

Olayda yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

D.C.S. tespit edilerek tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.