Olay, 19 Kasım 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. M.K (27) yönetimindeki HY 159 plakalı araç, sol şeritte doğu istikametine doğru seyrederken dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen Y.K'nin (60) yönetimindeki YH 060 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan YH 060 plakalı araç, yolun solundaki bordür taşlarına çarptıktan sonra takla atarak toprak alanda tavanı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan sürücü Yüksel Karabulut ile araçta yolcu olarak bulunan F.K (55) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.
HY 159 plakalı aracın sürücüsü M.K polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.