HY 159 plakalı aracın sürücüsü M.K polis tarafından tutuklandı . Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada yaralanan sürücü Yüksel Karabulut ile araçta yolcu olarak bulunan F.K (55) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı .

