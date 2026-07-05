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Polis açıklamasına göre, H.A.T. (56) yönetimindeki salon araç, doğu istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Bu sırada karşı yönden gelen H.C. (35) yönetimindeki salon aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

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