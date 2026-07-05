Polis açıklamasına göre, H.A.T. (56) yönetimindeki salon araç, doğu istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Bu sırada karşı yönden gelen H.C. (35) yönetimindeki salon aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.
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Kazada yaralanan araç sürücüsü H.A.T., kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.