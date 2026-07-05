UBP’den verilen bilgiye göre, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi’nin açılışında "Türk Devletlerinde Sağlık Yönetimi ve Sağlık Turizmi: Ortak Geleceğe Giden Yol” başlıklı konuşmasında Savaşan, sağlık sistemlerinin yalnızca toplumsal refahın değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın ve uluslararası rekabet gücünün de temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Dijital sağlık, yapay zekâ, robotik cerrahi ve uzaktan sağlık hizmetleriyle sektörün büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Savaşan, sağlık turizminin ise küresel ekonominin en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Türk devletlerinin sağlık altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, coğrafi konumu ve kültürel yakınlığıyla önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Savaşan, bu potansiyelin ortak bir vizyonla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Savaşan, ortak kalite standartlarının oluşturulması, sağlık çalışanlarının karşılıklı eğitim programlarının geliştirilmesi, dijital sağlık altyapılarında iş birliği yapılması ve sağlık turizminde ortak tanıtım stratejileri izlenmesinin Türk dünyasını küresel ölçekte güçlü bir sağlık markasına dönüştüreceğini ifade etti.

Sağlık turizminin yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda ülkeler arasında güveni, bilimsel iş birliğini ve kamu diplomasisini güçlendiren stratejik bir alan olduğuna işaret eden Savaşan, Türk devletlerinin ortak bilgi ve tecrübelerini birleştirerek dünyanın örnek gösterilen bölgesel sağlık merkezlerinden biri olabileceğine olan inancını dile getirdi