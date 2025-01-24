Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.01.25 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Caddesi’nde, bir şahsa ait ikametgahın mutfağında, muhtemelen bulaşık makinesine ait elektrik prizinin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, mutfak içerisinde bulunan muhtelif beyaz eşyalar ile 3 adet mutfak dolabı kapağı yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise muhtelif mutfak eşyaları zarar görüp duvarlar da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.