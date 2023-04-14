Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul gençlerle buluştu.

"Gençlik Meclisi" adı altında ilki Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yer alan toplantıya, Girne’de örgütlü partiler, sivil toplum örgütleri, gençlik oluşumları ve temsilcileri katıldı.

Girne’de gençlerin Girne Belediyesi’nden beklentilerinin masaya yatırıldığı toplantıda, Girne kenti için yapılacak çalışmalarda ortak adım atılması yönünde fikir birliği sağlandı.

Öte yandan düzenli devam edecek "Gençlik Meclisi" toplantılarının ikincisi 4 Mayıs Perşembe saat 18.00’de, Gençlik Komisyonları oluşturulması gündemiyle yapılacak ve tüm gençlere açık olacak.

-Şenkul: “Gençlerin de dahil olduğu bir yönetim anlayışı”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne kentiyle ilgili atılacak her adımda gençlerin de söz hakkı sahibi olmasının önemine değinerek, ileride yapılacak toplantıların daha da geniş katılımla ve çok çeşitli misyonların dahil olacağı şekilde gerçekleştirilmesi hedefinde olduklarını söyledi.

Bu sayede ortaya konulacak fikirlerin geliştirilerek hayata geçirilmesinin önünü açmak isteğini dile getiren Şenkul, Gençlik Meclisi toplantılarının hedefine ulaşmasıyla birlikte belediye çatısı altında daha katılımcı ve işlevsel yapılar kurulmasını, bu yapıların belediye meclis toplantılarına dahil edilerek etken olmasını istediğini belirtti.

Gençlerin fikirlerinin Girne’de uygulanabilmesi için 2023 yılı bütçesinden, bu toplantılardan çıkacak bir projeye kaynak ayrıldığını açıklayan Şenkul, Antis bölgesi ve diğer belirlenmiş bazı bölgelerde devam eden çalışmaların ve inşaatların gençlerin daha uygun ve çeşitli olanaklara ulaşmasını sağlayacak şekilde planlandığını belirtti.