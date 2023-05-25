Girne’de 23 Mayıs saat 09.00 sıralarında bir işletmede dağıtımcı olarak çalışan Nihat Kutluay (30), kullanımındaki dağıtım aracından el arabasına koymuş olduğu 15 kasa kolayı, bir restoranın deposuna götürdüğü sırada, ayağının kayması sonucu söz konusu kola kasaları üzerine düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Girne Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kutluay’ın yapılan tedavisinin ardından sol ayak bileğinde kırık teşhis edildiği ve müşahede altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, olayın, polise dün bildirildiği belirtilerek, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.