Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.04.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan N.B.(E-27), yönetimindeki insan ve yük taşıkmak maksadıyla kullanılan buggy araç ile otel içerisinde seyir halinde olduğu sırada, kuzeye istikametine doğru yürümekte olan otel çalışanı Songül ÖZKURŞUN (K-66)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Songül ÖZKURŞUN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kalçasında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.