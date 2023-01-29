Girne’de, 28.01.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında Dağyolu Sokak üzerinde bulunan bir sitenin giriş kapısı önünde, güvenlik görevlisi A.K.(E-24) daha önce ses yaptığı için sitede sakin O.D.C.(E-22)’yi ikaz ettiği gerekçesiyle, adı edilenler kavga edip birbirlerini darp ettikleri sırada A.K aldığı darbe sonucu yere düştüğü esnada, masanın keskin kenarına sırtını vurması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Olayda yaralanan A.K, kaldırıldığıLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesin’de yapılan tedavinin ardından, Göğüs Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmış olup, O.D.C. tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.