Polisten meydana gelen olayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

15.11.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Girne’de, aralarında trafik konusunda yaşanan tartışma sonucu S.H.(E-28) 174 miligram alkollü içki tesiri altında ve B.T.(E-22) 54 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada bir taraf olup, 74 miligram alkollü içki tesiri altında olan M.Z.(E-32) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurup kavga ettikleri sırada, S.H. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bijon anahtarı ile ve yumruk vurmak suretiyle, M.Z.’nin burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Ayrıca B.T., olay yerinde bulunan Y.Z.(K-50)’nin çenesine yumruk vurmak suretiyle, S.H. ise tasarrufundaki bijon anahtarı ile yine Y.Z.’nin sol bacağına vurmak suretiyle de adı edileni darp etmişlerdir. S.H. ve B.T. tutuklanmış olup, M.Z. aleyhinde ise yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

