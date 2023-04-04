Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

04.04.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de Üniversite Yolu Sokak üzerinde, Buğrahan Volkan GÜREL (E-22) yönetimindeki ZNJ 526 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayol konumundaki Karaoğlanoğlu Caddesi giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Gökhan YEŞİLGÜN (E-42) yönetimindeki HR 657 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle, HR 657 plakalı araç sağ yan tarafı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.