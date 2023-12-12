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11.12.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Girne ’de Ecevit Caddesi üzerinde, Habibullah SHAYEQ (E-23) yönetimindeki RM 117 plakalı motosiklet ile sol şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve orta refüjün bordür taşları ile refüj içerisinde bulunan palmiye ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Habibullah SHAYEQ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde genel yoğun bakım servisinde müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Kapısız’dan Arhun’a: Siz çalıştıracak işçi değil, ezecek köle arıyorsunuz!

Kapısız’dan Arhun’a: Siz çalıştıracak işçi değil, ezecek köle arıyorsunuz!

Polis in kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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