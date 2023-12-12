Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

27.03.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir kömür fabrikasında çalışan H.K.(E-27)’nin, bir markete satmış olduğu odunlar karşılığında müşteriden kredi kartı ile temin ettiği 20.000 TL parayı, fabrika işletmecisine yalan beyanda bulunarak söz konusu paranın kendi hesabına havale edilmesini sağlamak suretiyle, 20.000 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

