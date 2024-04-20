Polisin meydana gelen yangınla ilgili açıklaması şu şekilde:

19.04.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Girne’de Çamlıca Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katı içerisinde yığın hale bulunan gazete ve karton kolilerinin henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yanmaya başlayıp yangının bodrum katta park halinde bulunan bir araca sirayet etmesi sonucu aracın arka bagaj iç kısmı, arka lastikleri, iç kısmı ile ön camı, 3 adet çocuk bisikleti ve apartmana ait muhtelif elektrik tesisatı ile pis su giderleri yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.