Yapılan kontroller sonucunda, gerekli izin ve ruhsatları olmadan taşımacılık yaptığı belirlenen araca tam 102.404 TL para cezası kesildi.

Denetimde, aracı kullanan sürücünün, yasal taksi plakası olmadan ücret karşılığı yolcu taşıdığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, sürücüye ağır para cezasının yanında 50 ceza puanı da uyguladı. Bu ceza puanları, sürücünün siciline işlendi ve ehliyetine yönelik idari süreçlerin de önünü açmış oldu. Ceza puanlarının belirli bir limite ulaşması durumunda sürücü belgesinin geçici süreyle geri alınabildiği biliniyor; bu nedenle verilen 50 puan, oldukça ciddi bir yaptırım anlamına geliyor.

Öte yandan, korsan taşımacılıkta kullanılan araca da el konuldu. Araç, yasal süreç tamamlanana kadar polis gözetiminde tutulacak. Bu uygulamanın, hem korsan taşımacılığın önüne geçmek hem de kayıtlı, vergisini ödeyen ve gerekli sigorta ile güvenlik şartlarını yerine getiren resmi taksicilerin haklarını korumak amacıyla yapıldığı vurgulanıyor.

Polis yetkilileri, özellikle Girne gibi turistik bölgelerde korsan taksi faaliyetlerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini, vatandaşların da can ve mal güvenliği açısından yalnızca ruhsatlı ve plakalı resmi taksileri tercih etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Korsan taşımacılıkta kullanılan araçların çoğunda gerekli sigortaların bulunmaması, kaza durumunda yolcuların ciddi mağduriyetler yaşamasına yol açabiliyor.

Sonuç olarak, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde gerçekleşen bu denetim, hem caydırıcı nitelikteki para cezası hem de araç müsaderesiyle birlikte, Girne’de korsan taşımacılıkla mücadelede önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.