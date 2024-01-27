Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliğine bağlı olarak görev yapacak olan motorlu polis timleri, temelde suçları önlemek amacıyla şehir içinde devriye halinde olacaklar.

Özel olarak tasarlanmış polis kıyafetleri ile pilot bölge olarak seçilen Girne’de göreve başlayan motorlu polis timleri;

• Suçları önlemek maksadıyla şehir içinde devriye hizmeti yapmak,

• Suçun meydana gelmesi halinde, olay yerine erken intikal ederek, olay yerinin emniyetini sağlamak, varsa mağdurlara ilk müdahaleyi yapmak için gerekli tedbirler ve önlemleri almak,

• Suç faillerinin süratle tespiti ve yakalanmasını sağlamak,

• Olay yerine gelen soruşturma ekibine, suç faillerini teslim ederek olayın soruşturmasını devretmek öncelikli görevleri arasında olacak.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, KKTC Polis Genl Müdürlüğüne bağışlanan iki adet motosiklet ile sürücü kıyafetleri ve malzemeler 25 Ocak 2024 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.

Bu maksatla TC Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı Ankara’da bir ay süreyle “Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitimine” tabii tutulan dört polis memuru, yeni uygulama için Girne’de göreve başladı.

Asayiş olaylarına erken müdahale ve suçları önleme amacıyla, Polis Teşkilatında yeni uygulamaya konulan motosikletli polis timleri, yoğun mesai saatlerinde görev yapacaklardır.

Turizm bölgesi ve eğlence mekanlarının yoğunluğu dikkate alınarak, pilot bölge olarak seçilen Girne’de hizmet verilmeye başlanan uygulamanın ilerleyen günlerde diğer İlçelerde de yaygınlaşması hedeflenmektedir.