“Mülkiyeli Şair Cemal Süreya” Sanat ve Siyaset Çalıştayı bugün başladı. Acapulco Resort Hotel’de 10.00’da düzenlenen açılış töreniyle başlayan çalıştay yarın da devam edecek.

Ünlü şair Cemal Süreya’nın edebi yönü ve siyaset ile olan ilişkisi ele alınan çalıştay açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) verilen bilgiye göre, çalıştay DAÜ Eğitim Fakültesi ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendi.

Çalıştaya Milletvekili Şifa Çolakoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay ve Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, "Kültür, insan, şair, yazar ve sanatçılarımıza sahip çıkmak, hepimize Atatürk’ümüzün bıraktığı bir mirastır." dedi. Sibel Tatar, Cemal Süreya’nın şiirleriyle birçok kesime ve duyguya dokunduğunu da belirtti.

-Keleş

Çalıştay Düzenleme Kurulu Eş Başkanı ve DAÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İşçioğlu, çalıştay için “Benim için bir hayaldi, gerçek oldu” dedi.

-Pehlivan

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Pehlivan ise Cemal Süreya’nın Kıbrıs Türk toplumunda önemli bir yere sahip olduğunu, mülkiyeli şairlerin edebiyatta ayrıcalıklı bir yerde olduğunu belirtti. Pehlivan şiir ve siyasetin bağlantısına da değindi.

-Gültekin

Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği Başkanı Ümit Gürtekin de Mülkiye Okulunun hem sanatçı hem de siyasetçi yetiştiren değerli bir kurum olduğunu ifade etti.

-Özgül

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Can Giray Özgül, Mülkiye’nin 165’nci yılını kutladığını, Mülkiye’nin devlete birçok değerli insan kazandırdığını, bu kapsamda Mülkiye’nin önceliğinin kamu yararı olduğunu ifade etti.

-Çağıner

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise, Mülkiyeli olan babası merhum Ünal Çağıner için Mülkiyeli olmanın çok ayrı bir yeri olduğunu anlattı.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Kılıç da Cemal Süreya’nın, siyasetin ve toplumsal olayların aktif bir parçası olduğunu; düşünce dünyasına ve edebiyata olan ilgiyi artırdığına inandığını dile getirdi.

Çalıştayın, sanat ve siyasetin nasıl iç içe geçtiğini ve birbirini nasıl beslediğini daha geniş bir perspektiften görmeye yardımcı olacağını belirten Kılıç, bu gibi etkinlikleri gönülden desteklediklerini vurguladı.

-Özcenk

DAÜ VYK Başkanı Özcenk, Cemal Süreya’nın kelimelere duygu aşılayan bir şair olduğunu, Süreya’nın şiirlerinde topluma, insana ve insanlığa ait birçok sorgulamanın yer aldığını ifade etti. Süreya için şiirin bir direnç olduğunu aktaran Özcenk, "Toplumlar, şairlerinin seslerini duydukları müddetçe kendi ruhlarını, benliklerini koruyabilirler." dedi.

-Keleş

Çalıştay Onursal Başkanı Ruşen Keleş de çok sayıda Mülkiyeli şair çıktığına işaret etti ve Cemal Süreya’nın hayatına dair bazı bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Çalıştayın gerçekleşmesine katkı koyan bazı kişilere plaket verildi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından sunumlar yapıldı. Yarınki 4.oturum kapsamına şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Yarın “Mülkiyeli Ünal Çağıner’i Anma Toplantısı” da düzenlenecek.