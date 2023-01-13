Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, Girne’de 23- 26 Aralık tarihleri arasında, Girne'de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden 20 yaşındaki Ö.Y.’nin kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğunu bildiği 1 adet MB 34633376A seri numaralı 50 ABD Doları’nı marketten yaptığı alışverişe karşılık kasaya vererek tedavüle sürüp sahtekârlıkla mal ve para temin ettiği tespit edildiği bildirildi. Bahse konu şahsın benzer suçlardan poliste tutuklu olduğu ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.