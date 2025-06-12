Girne’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücü hem bir evin duvarına hem de park halindeki bir araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza bugün sabah saat 05.00 sıralarında Enver Bey Sokak’ta meydana geldi. Mehmet Demir (21), 120 miligram alkollü içki tesiri altında MF 950 plakalı aracıyla güney istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundaki bir evin duvarına ve giriş kapısına çarptıktan sonra savrularak, yolun doğu kısmında park halindeki Hüseyin Bulut’un (53) sorumluluğundaki JB 507 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. Sürücü Mehmet Demir, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına neden olmak suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.