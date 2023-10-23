Kaza, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde A.S (E-73), yönetimindeki VL 681 plakalı araçla çift şeritli yolda dikkatsizce sağ şeride geçerek, o esnada sağ şerit içerisinde seyreden M.M (E-20) yönetimindeki SP 866 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmaları sonucu meydana geldi.
Çarpmanın etkisiyle SP 866 plakalı araç devrilerek durdu.
Kaza sonucu yaralanan VL 681 plakalı araç sürücüsü A.S kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavisi altına alındı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.